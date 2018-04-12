EVGA анонсировала клавиатуру Z10 по цене $ 149

Эта механическая клавиатура, созданная с нуля, предназначена для того, чтобы дать геймерам, создателям и оверклокерам инструменты, необходимые для достижения любой цели. Клавиатура EVGA Z10 имеет полностью настраиваемую подсветку RED LED Zone, чтобы улучшить любой опыт, будь то печатать или превосходить противника.Светодиодная подсветка может быть настроена в программном обеспечении EVGA Unleashed или с помощью комбинаций клавиш на клавиатуре. Настраиваемый ЖК-экран позволяет удовлетворить любые потребности в играх, разгоне или еще что-нибудь, о чем вы можете думать!