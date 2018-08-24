EVGA готовит GeForce RTX 2080

Буквально недавно компания NVIDIA провела презентацию своей новой линейки видеокарт GeForce RTX 2080. Анонс получился весьма смазанным, так как многие не совсем поняли суть технологии трассировки лучей, да и без реальных тестов оценить возможности новых карт проблематично. Зато вскоре такая возможность будет — появились данные, что EVGA готовит целых 16 моделей GeForce RTX 2080 и Ti-версий. Это значит, что у каждого варианта видеокарт будет несколько наименований. Вероятно, они будут отличаться дизайном — у кого-то просто кожух охлаждения, у кого-то с подсветкой, у кого-то два вентилятора или три. Пока что судить об этом нет возможности, так что мы можем лишь ждать релиза и потом уже оценить преимущества и недостатки моделей. Но, конечно, шестнадцать моделей от одной только компании — очень много.