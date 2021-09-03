EVGA нашла причину возгорания видеокарт RTX 3090

EVGA объяснила, почему её GeForce RTX 3090 буквально сгорают в новой игре Amazon под названием New World, которая скоро будет выпущена в релиз. Оказалось, что на самом деле игра не виновата — после серьезных исследований проблемы, производитель пришел к выводу, что виновата плохая пайка транзисторов на плате в отдельной партии видеокарт. Именно это и стало причиной того, что видеокарты под нагрузкой не выдерживали, воспламеняясь — всё из-за плохого контакта. Более того, EVGA заявила, что получила только около двух десятков мертвых RTX 3090, которые вышли из строя после запуска бета-версии New World. Хотя компания не разглашает, сколько RTX 3090 было продано, эта небольшая партия неисправных карт составила значительно менее 1% от общего числа.

Конечно, EVGA отправила замену RTX 3090 пострадавшим игрокам после того, как история разошлась по сети, и даже не дождалась возврата неисправных карт. Соответственно, это некое превращение потенциальной PR-катастрофы в некоторую победу — теперь геймеры могут быть уверены в том, что если их карта данного бренда умрет, то её, скорее всего, заменят по гарантии. Первоначальная проблема с картами была подчеркнута тем фактом, что экран меню для New World не был ограничен по частоте кадров, что приводило к тому, что карты набирали невероятно высокую частоту, нагружая общую систему питания. Вероятно, если бы пайка чипов на плате была качественной, то этой проблемы не возникло бы. В любом случае, производитель большой молодец.