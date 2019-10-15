EVGA показала GeForce RTX 2070 Super Ultra+

Компания EVGA официально представила новые видеокарты линейки GeForce RTX 2070 Super Ultra+, которые могут похвастаться разогнанной памятью. Память видеокарты работает на эффективной частоте 15,5 гигагерц, что на 11% выше, чем у оригинальной памяти на видеокартах этой же линейки. Производитель уверен, что более высокая частота позволит повысить производительность в играх и это действительно будет заметно, но мы вот в этом сильно сомневаемся. Пропускная способность памяти при таком приросте тактовой частоты не сильно увеличивается, да и 14 ГГц, которые являются базой для видеокарт этой линейки, хватает с головой на все задачи, которые вы перед собой ставите. Тем более для запуска современных игровых проектов этого достаточно.