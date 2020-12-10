EVGA представила две видеокарты серии GeForce RTX 3060 Ti

Компания EVGA представила две видеокарты серии RTX 3060 Ti: EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 и EVGA GeForce RTX 3060 Ti XC. Благодаря новому охлаждению и разгонному потенциалу видеокарты EVGA GeForce RTX 3060 Ti обеспечивают максимальный FPS в играх с разрешением 1080p и 1440p.

EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 использует трехслотовую конструкцию. Толстый радиатор с тепловыми трубками гарантируют низкие температуры во время жарких баталий. GeForce RTX 3060 Ti FTW3 оснащена привлекательной ARGB-подсветкой. Частота в разгоне 1800 МГц. Ценник на карту начинается от 389 евро.

Уменьшенная версия EVGA GeForce RTX 3060 Ti XC подойдет для компактных систем. Два вентилятора и алюминиевый радиатор легко справятся с охлаждением карты. На борту 8 ГБ видеопамяти. Частоты в разгоне 1710 МГц. Рекомендуемая стоимость видеокарты составляет 359 евро.