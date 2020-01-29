EVGA представила игровую клавиатуру

Игровая клавиатура EVGA Z10 RGB - это обновленная версия оригинальной Z10. Отличие в том, что в версии Z10 RGB реализована полная подсветка RGB. Клавиатура оснащена ЖК-дисплеем, на котором отображается различного рода информация.

Особенности клавиатуры EVGA Z10 RGB Используются тихие механические клавиши Kalih

Технология Anti-Ghosting с функцией прокрутки N-KEY

Отключение клавиши Windows с помощью кнопки "E-Key"

Мультимедийные кнопки

ЖК-дисплей с отображением информациии

Настраиваемая светодиодная подсветка RGB

Плетеный USB кабель

2 порта USB 2.0

3 летняя гарантия от EVGA

Z10 RGB оснащена подставкой для запястья, а также имеются ползунки для регулировки громкости и яркости подсветки.

Игровая клавиатура доступна в интернет-магазине EVGA по цене 179 долларов.