EVGA представит видеокарты с СЖО

С релизом новых видеокарт компании NVIDIA стало понятно, что производителям-партнерам крайне выгодно выпускать действительно флагманские модели. Например, была представлена видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 с СЖО в комплекте — пользователю не нужно переживать о хорошем охлаждении своей видеокарты, ведь у нее и так достаточно большой водоблок и прочие особенности конструкции. Другое дело, что стоимость таких видеокарт будет довольно высокая, особенно если вы хотите взять топовую модель. С другой стороны, когда самая базовая модель стоит полторы тысячи долларов, прирост в несколько сотен уже не кажется таким уж заметным. Так что советуем присмотреться к данной новинке, у нее есть все необходимое для того, чтобы вы наслаждались.

Комментарии и отзывы EVGA GeForce RTX 3090
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