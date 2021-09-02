EVGA выпускает игровую клавиатуру EVGA Z12 RGB

Компания EVGA представила игровую клавиатуру EVGA Z12 RGB.

Игровая клавиатура EVGA Z12 RGB, обладающая степенью защиты от влаги по классу IP32, обезопасит клавиатуру, если случайно пролить жидкость во время игровых сессий. Стандартная компоновка и переключатели в стиле Cherry MX позволяют использовать любые настраиваемые колпачки клавиш, совместимые с переключателями Cherry MX.

EVGA Z12 имеет 5 зон настраиваемых светодиодов RGB. Полный контроль с помощью программного обеспечения EVGA UNLEASH RGB.

Новинка имеет 5 программируемых клавиш, а также полный набор мультимедийных клавиш. Кроме того, к клавиатуре можно подключить магнитную подставку для запястий (продается отдельно).

EVGA Z12 RGB оценена в 49,99 долларов.
Комментарии и отзывы EVGA Z12 RGB
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