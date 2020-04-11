EVGA выпустила видеокарту GeForce RTX 2070 SUPER KO и RTX 2080 SUPER KO

2020-04-11, Автор - Ramil; Продукт - EVGA GeForce RTX 2070 SUPER KO и RTX 2080 SUPER KO; [91]
Компания EVGA выпустила две видеокарты последней версии GeForce RTX 2070 SUPER KO и GeForce RTX 2080 SUPER KO. В моделях KO отсутствует порт Virtual Link, они имеют только 3 порта DisplayPort и HDMI.

EVGA GeForce RTX 2070 SUPER KO и RTX 2080 SUPER KO поставляются без металлического бэкплейта. Система охлаждения одинаковая, как и печатная плата. Тактовые частоты 2070 SUPER KO в режиме разгона будет составлять 1770 МГц с 8 Гб памяти GDDR6.

Версия 2080 SUPER KO получит частоту 1815 МГц с той же памятью, что и 2070. Стоимость EVGA GeForce RTX 2080 SUPER KO состоит 699,99 долларов, а EVGA GeForce RTX 2070 SUPER KO 499,99 долларов.

Комментарии и отзывы EVGA GeForce RTX 2070 SUPER KO и RTX 2080 SUPER KO
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