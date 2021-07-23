EVGA заменит сгоревшие видеокарты GeForce RTX 3090

EVGA официально подтвердила, что все ее видеокарты GeForce RTX 3090, которые были убиты проблемами с закрытой бета-версией New World MMO, будут заменены компанией: «Да, все вышедшие из строя 3090-е заменяются», — заявил представитель компании. Разработчик, Amazon Games Studios, теперь выпустил исправление, которое ограничивает FPS в меню, не затрагивая остальную часть игры, несмотря на заверения геймерам о том, что закрытая бета-версия «безопасна для игры» независимо от любого патча. «Мы внедрили обновление, чтобы уменьшить нагрузку на графический процессор на экранах меню за счет ограничения FPS», — говорится в сообщении на форумах New World. «Это не влияет на настройки в игровом мире, доступные через меню Настройки / Видео».

То есть, если ваша видеокарта от EVGA за примерно 2000 долларов сгорела в данной игре, а судя по форумам и новостям в сети ситуаций таких было достаточно много, производитель совершенно бесплатно заменит вашу сгоревшую видеокарту на новую. Это очень круто, так как другие производители пока что не сообщают ничего по этому поводу, делая упор на то, что виноваты разработчики игры. Они, безусловно, виноваты, так как именно по вине графический процессор перегревался и сгорал, но сами разработчики игры не будут возмещать потенциальным клиентам стоимость сгоревших видеокарт, да и как им определить, что видеокарта сгорела именно в игре. Так что в этом плане EVGA показала себя с наилучшей стороны, что не может не радовать.