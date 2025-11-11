Обзор игры Echoes of the End: Enhanced Edition. Серьезная работа над ошибками и полезные нововведения

В августе для игры Echoes of the End вышло крупное бесплатное обновление Enhanced Edition. Те кто еще не знаком с проектом, сможет сразу изучать его с учетом всех правок и добавлений, а те кто уже прошел, возможно найдут повод пройти еще раз. Добавлен режим «Новая игра+» в котором можно вместе со всем снаряжением, навыками пройти на более высокой сложности или собрать пропущенные коллекционные предметы. Помимо этого можно выбрать и начать прохождение сразу с нужной главы. К имеющимся трем режимам сложности: история, приключение и испытание, добавлен еще – путешествие. Он заявлен как сбалансированный режим, в котором сложность не такая высокая как в испытании, но при этом нужно больше внимания со стороны пользователя по боевой системе при сражении с противниками.

Помимо этого поводом для прохождения станет появление костюмов. Их создание требует затраты нового типа ресурсов, получаемого при ручном сборе и сражениях с боссами. Сами костюмы также открываются при выполнении определенных условий, чаще всего это прохождение локации или успешная битва с боссом. Несут костюмы только косметическую функцию, на характеристики персонажа не влияют. Их тринадцать, они будут как в самой игре, так и во всех сюжетных роликах.

Но при разблокировке костюма идет и разблокировка одной из реликвий. В начале прохождения будет возможность поставить две реликвии, а в «новой игре+» трех (возможно и раньше, заметил только позже дополнительную ячейку). Реликвии в отличие от костюмов уже вносят улучшения и изменения в работу навыков самого главного героя и спутника. Так можно менять стиль игры, при чем часть реликвий не только улучшает, но и увеличить получаемый урон или уменьшить эффективность. Подход в некоторых случаях потребует балансировать бонусы и штрафы. При этом менять набор можно индивидуально вручную под конкретный уровень или сражение с боссом, учитывая его особенность.

Мое первое знакомство было сразу с Echoes of the End: Enhanced Edition, сделав два полных прохождения. Первое на сложности «история» и второе с сохранением прогресса развития и предметов со сложностью «испытание». Впечатления от игры здесь меняются, минимальная сложность прощает много ошибок, боссы — это скорее мобы с увеличенной шкалой здоровья. Больше внимания на решение загадок, поиск коллекционных предметов и вникание в происходящее.

А второе это такой соулслайк, два три удара с учетом еще полученного прогресса и откатываешься на чекпоинт. Появляется необходимость избегать урон, использовать увертку, ударять только единично. При этом некоторые боссы даже кажутся излишне сложными, очень короткие окна, спам быстрыми атаками.

К самой боевой системе в игре были вопросы. С одной стороны сделано зрелищно, что-то в духе God of War с добиваниями в финале. Использование комбо, сочетание физического урона и магии. Но магия и выносливость затрачивается очень быстро, для восстановления магии требуется нанесение физического урона. Что становится проблемой в режиме сложности «испытание». Из-за этого один из боссов в снежной локации не давал блокировать урон, окна для ударов хватало на один удар и большую часть времени приходилось перекатываться по локации ожидая зарядки удара от спутника. И вот вопросы есть к блокировке ударов и увертке, система срабатывает далеко не всегда, даже с соблюдением тайминга, в итоге получаем удар. Как итог в «испытании» вместо блокировок начинаешь кататься от противника к противнику перекатами.

Согласно информации и позже просматривая ролики тех кто записывал информацию по коллекционкам на уровне. Часть уровней были переделаны, изменены внешне, дополнены и улучшены. Для боссов и элитных врагов добавлены дополнительные приемы, повысив сложность и добавив новый прогресс. Проработаны анимации самой главной героини.

Понравилась система с головоломками. Хоть и большинство из них связано с платформингом и перестановкой предметов, сделаны они разнообразно. На каждом из уровней появляются новые механики. И за счет этого они не успевают надоедать. Интересно реализованы схемы с использованием переключения времени, перемоткой состояния объектов. Такие дополнения и новые приемы вносятся на каждом уровне.

История сама типовая, здесь имеются отсылки, из них много на Толкиена. Главная героиня – сильная женщина, которой предстоит спасти мир. Кто если не она? Разделено прохождение на 10 уровней с переходами между ними. Первое прохождение заняло около 8-9 часов, на максимальную сложность с уже опробованным решением загадок примерно 7 часов с учетом откатов на чекпоинт в некоторых сражениях.

С учетом, что обновление бесплатное – это хорошо проделанная работа по игре с исправлением выявленных проблем, добавления новых режимов сложности и «новой игры+», костюмов и реликвий с изменением характеристик. Впервую очередь Echoes of the End: Enhanced Edition будет интересна тем кто пропустил проект и знакомиться с ним впервые, пройти и погрузиться в историю сразу в «отполированной сборке», а тем кто приобрел ранее еще раз вспомнить в НГ+ в «приключении» или испытав силы в «испытании».

