Эксперимент в виртуальной реальности. Обзор игры HITMAN World of Assassination PSVR2

Большой проблемой PlayStation VR2 является отсутствие интересного контента, сама Sony перестала выпускать громкие проекты, большие студии тоже обращают на эту платформу мало внимания. Тем интереснее появление HITMAN World of Assassination PSVR2 в основе которой лежит Hitman 3, как конец трилогии TWA. Игрок сможет завершить истории Агента 47, попытается уничтожить могущественную и таинственную организацию.

Игра Hitman хорошо известна геймерам, появление VR-версии должно привлечь определенный круг за счет ностальгии и любопытства. При этом геймплей хорошо знаком, выдается цель и нужно максимально скрытно устранить цель. Для этого можно использовать множество вариантов и доступное снаряжение. Каждую задачу можно выполнить разными путями.

При этом сама VR-составляющая игры создана отдельно под VR. Это связано с особенностями взаимодействия с внешним миром. Взаимодействовать можно двумя руками. Но при этом сама реализация хромает, часть простых действий в виде перемещения по лестницам, открытие дверей и перепрыгивание препятствий требует лишних действий. За счет этого ухудшается погружение.

Включает набор целый ряд миссий. При входе на локацию для вас обозначается конкретная цель. На ней находятся второстепенные персонажи, которые мешают выцеливанию основной цели и подготовке покушения. После обнаружение охрана вызывает тревогу и подмогу, просто пройти отстреливая всех как в шутере не получится. Нужно быстро думать и ориентироваться в пространстве, учитывая второстепенные элементы.

Несмотря на то, что в моменты, когда все работает гладко, игра передает атмосферу Hitman и приносит удовольствие, проблемы и недочеты, находящиеся вне контроля игрока, вызывают разочарование. Визуальная составляющая игры оставляет желать лучшего. Хотя патч и улучшил, общая картина все еще выглядит не лучшим образом. Смешение стилей графики только усугубляет ситуацию. Текстуры стали лучше, но все еще далеки от идеала. Некоторые уровни выглядят более проработанными.

Несмотря на улучшения, в игре остаются проблемы, такие как падение частоты кадров в загруженных областях, что негативно сказывается на общем впечатлении. Также присутствуют некачественные модели и всплывающие текстуры. Звуковое сопровождение в игре выполнено на высоком уровне. Озвучка, звуки окружения и оружия звучат отлично.

Для хардкорных поклонников Hitman, привыкших к отточенному геймплею и вниманию к деталям, VR может показаться шагом назад. Отсутствие плавности и интуитивности управления, характерных для полноценных VR-проектов, разочаровывает. Тем не менее, нельзя отрицать смелость разработчиков, решившихся на подобный эксперимент. HITMAN World of Assassination PSVR2 демонстрирует, что VR-адаптации даже самых устоявшихся франшиз могут быть интересными и перспективными. В конечном итоге, это своего рода полигон для будущих VR-экспериментов. Игра, безусловно, заслуживает внимания как пример попытки переосмысления классической франшизы в новом формате, но до полноценной реализации потенциала еще далеко.