Обзор игры Motel Business Simulator. Симулятор управляющего с двумя платинами за 3 часа

NOSTRA.GAMES продолжает расширять коллекцию игр-симуляторов различного типа активностей. Не так давно они выпустили симулятор управляющей дорожным мотелем, предлагающая возможность испытать на себе как процесс управления, так и оформление самих номеров в отеле. Геймплей прост для освоения и за счет малого порога вхождения подойдет аудитории разных возрастов.

Игра доступна на Playstation 4 и Playstation 5 с переносом прогресса между платформой. Помимо прогресса переносится весь набор трофеев, позволяя продублировать полученную платину. Эту особенность издатель предлагал во всех ранее изученных симуляторах.

В начале мы получаем три пустых номера и сам дорожный мотель. Нам необходимо его обставить и оформить. Это как базовые предметы, которые требуются обязательно (кровать, унитаз, туалетная бумага), а также дополнительные. Общий набор будет расширяться по мере увеличения уровня отеля. Расставлять по комнате можно свободно, создаваемое оформление на результат и общий ценник не влияет.

На максимальном уровне развития количество предметов заметно возрастает, от простых полотенец до ароматических свечей. И нужно будет самостоятельно пополнять и следить за их наличием. Без полного соответствия списку желания от клиента сдать номер не получиться. На финальных этапах это достаточно плотный и затратный процесс.

Пополнение предметов интерьера и расходников в Motel Business Simulator проходит через компьютер, после этого отдельными коробками привозит доставщик. Требуется его разгрузить и распределить предметы. Каждая коробка, это отдельное действие. С учетом расширения номеров с 3 до 12 это большой объем. При этом совмещать нужно с приемом клиентов, заменой сломанных предметов, контролем и отправкой персонала для чистки номеров. Не успели, клиент уходит, рейтинг мотеля снижается.

Подобная спешка меняет подход к игре и деталям, если вначале продумываем расположение предметов, то уже до середины все это бросается просто на пол. Не хватает свободного времени даже в конце рабочей смены, в этот период без клиентов на стойке регистрации перестает работать магазин, доставка и уборщицы. В итоге с частью грязных номеров, без наличия нужных расходников, день завершаем и начинаем новый.

Реиграбельность у проекта условная, после получения максимального уровня и повышения оценки мотеля до пяти звезд дальнейший прогресс останавливается. Возможность переключиться с беготни с коробками из номера в номер и приема клиентов на аккуратное оформление номеров так и не появится. Но в целом испытать и общий процесс организации управления гостиницей вполне можно.

Motel Business Simulator – типовой симулятор от Nostra.Games с двумя платинами в одном комплекте за 3-4 часа, геймплеем с акцентом на простое вхождение, прогресс по мере прохождения, перенос прогресса, незамысловатая музыка на фоне. Если нет завышенных ожиданий получаем приятный игровой опыт и две платины в коллекцию.