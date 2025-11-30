Обзор игры Commandos: Origins - Shadows over Crete. Первое сюжетное дополнение

Весной этого года мы рассматривали проект Commandos: Origins, возродивший легендарную серию в жанре тактической стратегии. Не так давно для нее вышло первое сюжетное дополнение, событие которого затронет вторжение немцев на греческий Крит в мае 1941 года. Уже знакомый отряд коммандос отправится прямо в тыл врага для того чтобы помочь местному сопротивлению.

Дополнение включает кампанию, состоящую из четырех сюжетных заданий в новом регионе. Проходить можно как пройдя предварительно основную кампанию, так и начав сразу само дополнение. События между ними пересекаются только косвенно, основное что объединяет это сама война, стороны, которые в ней участвуют, а также группа героев.

Начало и финал миссий сопровождаются анимационными вставками с диалогами, которые вводят в курс. Обыграна стратегическая десантная операция «Меркурий». Уничтожаем, спасаем и решаем поставленные задачи. Я для себя изначально задал максимальную сложность и испытание с прохождением без поднятия тревоги. Имея опыт прохождения основной кампании разобраться со всем этим получилось немного проще.

Хотя в плане сложности тут появилась новая механика с юнитом – парашютист, они появляются в нескольких миссиях на поздних этапах, занимая часть локации, как уже пройденные героями, так и те что предстоит пройти. У них в отличие от базового набора юнитов быстрее скорее реакции и быстрее урон. И если первое знакомство проходит неожиданно и накладывает свои особенности на завершение задания, то в последней миссии парашютистов высаживается много и они достаточно плотно перекрывают зоны видимости друг друга, оставляя только секундные окна, которые можно использовать для устранения противников.

Сами миссии сделаны разнообразно, меняются наборы коммандос которые задействуются в их выполнении. Сами задания часто разделяются на этапы, добавляя интерес в общее прохождение. В целом все понравилось, при этом технических проблем игра не испытывает.

Выход Commandos: Origins - Shadows over Crete для меня стал неожиданностью и дал отличный повод вновь испытать удовольствие прохождения новой кампании в любимой серии тактической игры. Кампания из четырех сюжетных миссий, новая механика с десантными группами, хороший визуал для нового региона.

