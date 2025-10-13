Обзор игры Two Hands Hospital Assistant Simulator. Симулятор клиники с полным циклом и платиной за 3 часа

Nostra.Games на днях выпустила еще один симулятор - Two Hands Hospital Assistant Simulator. В этот раз в центре внимания будет клиника, в которой всю работу выполнять будет игрок, от сортировки пациентов, до ведения лечения. Проведение исследований, закупка медикаментов, экстренные реанимационные мероприятия и даже расширение возможности самой клиники.

Обзор игры Two Hands Hospital Assistant Simulator

Игра уже доступна на PlayStation 4 и PlayStation 5 с возможностью переноса прогресса и автоматической разблокировки полученных достижений. Как и другие симуляторы от этого издателя одна игра дает две платины в коллекцию. В среднем полное прохождение будет занимать около 3-4 часов.

Обзор игры Two Hands Hospital Assistant Simulator

Начинаем мы частной клинике с готовой стойкой регистрацией, лабораторией с набором лекарств, а также двумя койками. Есть стартовый бюджет, который тратится на пополнение лекарств, оснащение клиники, а также расширения количества мест для лечения пациентов. Искусственно растягивать систему прокачки увеличением количества уровней не стали, вместо этого мы поэтапно получаем базовый инструментарий и знакомимся с особенностями обслуживания пациентов.

Обзор игры Two Hands Hospital Assistant Simulator

Стойка регистрации в игре условна, решение о госпитализации будет принимать сам игрок, игра не зря имеет в названии – две руки и обе эти руки наши. После этого они поступают на лечение занимая койку. Мы имеем базовые жалобы, далее по необходимости назначается один из трех анализов, на старте это только моча, далее кровь и МРТ. Собранный анализ относится в лабораторию, после получения диагноз вручную ставить не нужно, набор лекарств будет задан автоматически.

Обзор игры Two Hands Hospital Assistant Simulator

По лекарствам есть три условных уровня – высокий риск с быстрым вылечиванием, средний риск – умеренный, низкий риск с медленным лечением. Высокий риск сделает лечение быстрее, освободится койка для следующего пациента. Безопасные могут потребовать нескольких порций, но и тоже местами могут появиться осложнения. Удачное излечение пополнит бюджет на закупку новых лекарств и расширение клиники. Жестких таймингов нет, игра не торопит, позволяя методично следить за сбором анализов и сбора лекарств.

Обзор игры Two Hands Hospital Assistant Simulator

Неудачное лечение в Two Hands Hospital Assistant Simulator вначале приводит к осложнения, теряя очки здоровья у пациента. Из осложнений может возникнуть резкое повышение температуры в виде пожара, который нужно будет сбросить с помощью огнетушителя, или остановка сердца с необходимостью использования дефибриллятора. Полная потеря здоровья или анафилактический шок приведет к смерти. Тело необходимо будет отнести в морг до прихода проверяющего инспектора.

Обзор игры Two Hands Hospital Assistant Simulator

В плане развития количество необходимых анализов будет расти. Появляются пациенты сразу с несколькими диагнозами, каждый со своими лекарствами. Здесь уже нужно будет сочетать разные лекарства для получения хорошего результата. В целом общая схема передана, при этом без излишней детализации. Процесс не переходит в утомительный, есть условная реиграбельность с продолжением развития после получения платины.

Обзор игры Two Hands Hospital Assistant Simulator

Two Hands Hospital Assistant Simulator – симулятор клиники с простым вхождением, развитием и платиной за 3-4 часа. Цельный проект, позволяющий попробовать свои силы в управлении клиникой, проводя полный цикл лечения от регистратуры до выхода пациента здоровым из клиники. Из симуляторов, изученных за последние полгода-год, этот довольно интересен.
