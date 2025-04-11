Симулятор магазина и платина за 2 часа. Обзор игры Collectible Cars Shop Simulator

NOSTRA GAMES продолжает серию игр, позволяющих примерить на себе роль руководителя магазина, не так давно вышла Collectible Cars Shop Simulator. Магазин коллекционных автомобилей с рядом улучшений в сравнение с прошлыми играми в этой линейке. Это также мультиплатформа с переносом сохранения и трофеев между PS4 и PS5.

Начинаем на небольшой улочке со стартовым капиталом в 1000 долларов и небольшим арендным помещением. На эту сумму закупаем стеллаж и первые партии товаров. Здесь необходимо самостоятельно носить коробки, раскладывать товар, выбирать цены, балансировать цены в зависимости от спроса и конечно же стоят за кассой.

Набор товаров разделяется в зависимости от степени прокачки магазина. Прокачка идет за счет обслуживания клиентов и завершения сделок по покупке. При этом на кассе нужно выдавать сдачу или работать с банковским терминалом, если клиент платит карточкой. Смена занимает весь день и за это время нужно следить за наличием товара на полках.

Получаемые деньги можно тратить в нескольких направлениях, это расширение торговой площади, покупка инвентаря, украшение плакатами, стендом с коллекционками и организацией игровой зоны для клиентов. По мере прокачки количество товара расширяется, несколько рангов коллекционных автомобилей, аксессуары к ним и стикеры. В зависимости от выбранной ценовой политики сметают все что размещается на полках, пополнять нужно будет регулярно.

Начиная с 10 уровня появляется возможность нанять сотрудника на кассе. У него есть два варианта выполнения работы – медленно или быстрее. От этого будет зависеть зарплата, но тут есть возможность отсрочить оплату на пару недель и при коротком забеге не задумывать об выплате. Освободившееся время тратим на пополнение ассортимента и организацию внутреннего интерьера.

Также товар можно открывать самостоятельно, пополняя личную коллекцию машинок. Эти машинки также можно будет отдельно выставлять на пьедестал, продавая коллекционерам особо интересные экземпляры. На это завязан один из трофеев с необходимостью собрать 100 таких машинок.

В целом игра достаточно размеренная и примерно за 1.5-2 часа можно пройти на платину, выполнив все условия. Сам проект будет интересен помимо трофихантеров подросткам, позволяя воплотить мечту по управлению собственным магазином. Collectible Cars Shop Simulator можно брать заметных проблем и минусов в этой игре замечено не было.