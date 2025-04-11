Симулятор магазина и платина за 2 часа. Обзор игры Collectible Cars Shop Simulator

NOSTRA GAMES продолжает серию игр, позволяющих примерить на себе роль руководителя магазина, не так давно вышла Collectible Cars Shop Simulator. Магазин коллекционных автомобилей с рядом улучшений в сравнение с прошлыми играми в этой линейке. Это также мультиплатформа с переносом сохранения и трофеев между PS4 и PS5.

Обзор игры Collectible Cars Shop Simulator

Начинаем на небольшой улочке со стартовым капиталом в 1000 долларов и небольшим арендным помещением. На эту сумму закупаем стеллаж и первые партии товаров. Здесь необходимо самостоятельно носить коробки, раскладывать товар, выбирать цены, балансировать цены в зависимости от спроса и конечно же стоят за кассой.

Обзор игры Collectible Cars Shop Simulator

Набор товаров разделяется в зависимости от степени прокачки магазина. Прокачка идет за счет обслуживания клиентов и завершения сделок по покупке. При этом на кассе нужно выдавать сдачу или работать с банковским терминалом, если клиент платит карточкой. Смена занимает весь день и за это время нужно следить за наличием товара на полках.

Обзор игры Collectible Cars Shop Simulator

Получаемые деньги можно тратить в нескольких направлениях, это расширение торговой площади, покупка инвентаря, украшение плакатами, стендом с коллекционками и организацией игровой зоны для клиентов. По мере прокачки количество товара расширяется, несколько рангов коллекционных автомобилей, аксессуары к ним и стикеры. В зависимости от выбранной ценовой политики сметают все что размещается на полках, пополнять нужно будет регулярно.

Обзор игры Collectible Cars Shop Simulator

Начиная с 10 уровня появляется возможность нанять сотрудника на кассе. У него есть два варианта выполнения работы – медленно или быстрее. От этого будет зависеть зарплата, но тут есть возможность отсрочить оплату на пару недель и при коротком забеге не задумывать об выплате. Освободившееся время тратим на пополнение ассортимента и организацию внутреннего интерьера.

Обзор игры Collectible Cars Shop Simulator

Также товар можно открывать самостоятельно, пополняя личную коллекцию машинок. Эти машинки также можно будет отдельно выставлять на пьедестал, продавая коллекционерам особо интересные экземпляры. На это завязан один из трофеев с необходимостью собрать 100 таких машинок.

Обзор игры Collectible Cars Shop Simulator

В целом игра достаточно размеренная и примерно за 1.5-2 часа можно пройти на платину, выполнив все условия. Сам проект будет интересен помимо трофихантеров подросткам, позволяя воплотить мечту по управлению собственным магазином. Collectible Cars Shop Simulator можно брать заметных проблем и минусов в этой игре замечено не было.

Обзор игры Collectible Cars Shop Simulator

Симулятор магазина и платина за 2 часа. Обзор игры Collectib…
NOSTRA GAMES продолжает серию игр, позволяющих примерить на себе роль руководителя магазина, не так давно…
Эксперимент в виртуальной реальности. Обзор игры HITMAN Worl…
Большой проблемой PlayStation VR2 является отсутствие интересного контента, сама Sony перестала выпускать…
Реалистичный хоррор с быстрой платиной. Обзор игры ActionCam…
Вероятно вы могли видеть фильмы в которых съемка ведется от лица главного героя с использованием экшн-кам…
2D-головоломка в духе Достать соседа. Обзор игры Girlfriend …
Аккуратно к 14 февраля сегодня мы рассмотрим стартовавшую на консолях игру Girlfriend from Hell от инди-с…
Сюжетная игра по персидской поэме. Обзор игры The Tale of Bi…
В центре внимания сюжетно-приключенческая игра The Tale of Bistun, вдохновленная поэмой «Хосров и Ширин».…
Визуальная новелла о дружбе и одиночестве. Обзор игры Please…
На очереди новая визуальная новелла Please Be Happy, которая станет доступна 21 февраля от Studio Elan. С…
Обзор игры Mika and The Witch's Mountain…
В центре внимания милая история о маленькой ведьме, которая должна завершить свое обучение и помочь подго…
Фэнтезийный приключенческий боевик. Обзор игры Eternal Stran…
Небольшая студия Yellow Brick Games не так давно выпустила фэнтезийный боевик Eternal Strand, в разработк…
Переиздание 8-битной игры с платиной за час. Обзор игры Cyber Citizen Shockman ZeroПереиздание 8-битной игры с платиной за час. Обзор игры Cyber Citizen Shockman Zero
Визуальная новелла с восемью концовками. Обзор игры Find Love Or Die TryingВизуальная новелла с восемью концовками. Обзор игры Find Love Or Die Trying
Симулятор магазина с коллекционными карточками. Обзор игры Trading Card Shop SimulatorСимулятор магазина с коллекционными карточками. Обзор игры Trading Card Shop Simulator
Мышиная сага. Обзор игры MiceGardМышиная сага. Обзор игры MiceGard
Продолжение страшной сказки. Обзор игры Creepy Tale: Some Other PlaceПродолжение страшной сказки. Обзор игры Creepy Tale: Some Other Place
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor