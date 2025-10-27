Обзор игры Space Chef. Смесь из нескольких жанров в приятной рисовке

Неделю назад в мое распоряжение попал ключ к игре Space Chef, это проект от небольшого издателя, но он смог увлечь на длительное время оставив на фоне ряд более бюджетных проектов. Это приключение в котором предлагается сразу несколько элементов – выживание, крафт, добыча ресурсов с рейдами, путешествие по космосу, а также управление собственным рестораном. Главный герой шеф-галактики, которому помимо основной деятельности нужно расследовать пропажу бабушки главного героя.

Начинаем в небольшом доме из которого и будем направляться на первое исследование космоса. В последующем этот дом будет хабом, в который будем возвращаться, здесь будут храниться инструменты, добытые ресурсы, здесь создаваться рецепты и тут же можно развернуть свой ресторан. Возвращаться нужно будет регулярно для восстановления выносливости, затрачиваемой на выполнение любых действий.

Нас ждет космос изначально карта будет закрыта, она открывается по мере путешествия, нахождения их местоположения. Сам разделяется на три уровня для доступа к которым нужно будет продвинуться по сюжету, выполняя квесты и получив доступ к инвентарю для космического корабля. Космос не пустой, здесь пять планет, есть локальные бары, дома и заброшенные станции в которых живут жители. С частью из них можно взаимодействовать для запуска и выполнения квестовых цепочек, при чем тут есть разветвление, которое может повлиять на некоторые ответвления сюжета.

На пять планет можно приземляться и исследовать детально. Они населены существами, содержат определенный набор как фауны, так и ресурсов. Посещать нужно будет неоднократно, эти компоненты будут необходимы для работы ресторана. Сами планеты также структурно разделяются преградами на несколько этапов, выполняя задания NPC мы получаем новые уровни инструментов и уже они расширят возможности путешествий. Легкой прогулкой посещение не станет, героя пытаются съесть или убить. Поэтому помимо типовой кирки или молотка с собой не помешает огнестрельное или холодное оружие. По секрету большая часть планет будет включать еще и сражение с боссом.

Одна из планет построена по принципу подземелья в ММО-играх. Ее структура генерируется уникально при каждом посещении. Это же касается летающих заброшенных станций. Подобным образом в Space Chef добавляется уникальность и разнообразие происходящего. С учетом что проект не высокобюджетный такой подход порадовал.

Интересно составлены квестовые цепочки. Здесь нет явных маркеров, подсказки только в диалогах персонажей. Поэтому вначале я терял нить повествования и не всегда понимал дальнейшее движение. Уже после того как перечитал диалоги или повторил общение пришло понимание. При чем посещая планету несколько раз можно не всегда сразу узнать ее секреты, открывая каждый раз что-то новое.

Много внимание уделено крафту с созданием предметов и блюд. Сами предметы, как и главный герой, имеют запас прочности. При активном использовании ломаются, требуя повторного крафта. Эта же особенность на старте требовала предварительной подготовки для серьезных рейдов, бывали ситуации когда при сражении с боссом ломались инструменты из-за износа и приходилось прерывать бой. Это же касается оборудования корабля. В целом система не душит, а скорее добавляет дополнительный азарт и серьезность происходящему. Начинаешь больше ценить добытое.

Важная составляющая – это работа ресторана. Для начала мы работаем только на доставке, готовим рецепты и развозим по космосу. На вырученные деньги можно покупать ресурсы и улучать свой домашний хаб. Примерно с 3 уровня репутации появляется возможность развернуть в своем хабе ресторан, для начала с двумя столиками, а дальше это может стать самым популярным заведением во вселенной.

Рецептов много. Открывается вся библиотека не сразу. Для доступа к большей части блюд нужно будет добыть ресурсы, используемые в нем. Есть несколько скрытых рецептов, получаемых при диалогах. Часть рецептов просты, а часть потребует как предметы с боссов, так и использование бытовых приборов на кухне. Процесс готовки понравился, некий аналог мини-игр с соблюдением окна тайминга и попадания в окно для совершения действия. Приготовленные блюда подаем в ресторане или развозим по космосу.

Итоги Space Chef

Немалый вклад в приятные впечатления от игры вносит рисовка. Художник явно не зря ест свой хлеб. Мелкие детали, приятная 2D-графика, общее разнообразие персонажей, фауны и общей атмосферы. На фоне прохождение сопровождается ненавязчивой музыкой.Space Chef – смесь сразу из нескольких жанров в стильной 2D-рисовке, совмещающей квесты, крафт, кулинарию, приключение, исследование и даже сражения с опасными противниками. Скорость повествования, направление для деятельности выбирает сам пользователь, игра только ненавязчиво подсказывает направление для развития сюжетной линейки. Тут ровно столько контента чтобы он не успевал надоедать и при этом увлекал, при этом разнообразия хватает. Для меня эта игра стала приятным открытием и подарила приятные эмоции от прохождения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".