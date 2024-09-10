Эффектный планшет Red Magic Gaming Tablet Pro показали на фото

В сети появились студийные фотографии представленного несколько дней планшета Red Magic Gaming Tablet Pro, который удивляет не только своей производительностью, но и дизайном. Новинку оснастили топовым 4-нм чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, системой охлаждения PAD Magic Cooling ICE 2.0 с вентилятором (скорость вращения 20000 оборотов в минуту) и тепловой трубкой, 10,9-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2880:1800 пикселей, частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации сенсора 840 Гц, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0, 50-Мп тыльной камерой, 20-Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 10100 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, четырьмя динамиками и корпусом из авиационного алюминия. Планшет появится в продаже на домашнем для производителя китайском рынке 11 сентября по цене в 565 долларов за базовую версию с 12 ГБ и 256 ГБ.