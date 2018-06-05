Экосистема Razer Chroma будет доступна для других производителей

Razer™, ведущий международный лайфстайл-бренд для геймеров, объявляет о подключении устройств избранных сторонних производителей к экосистеме Razer Chroma, открывая весь спектр ее возможностей для еще более широкой аудитории геймеров.Razer Chroma – единственная в мире платформа для создания атмосферной игровой подсветки с более чем 100 поддерживающих игр, включая Overwatch™, Fortnite, Quake Champions™, Diablo™ и прочие популярные тайтлы.

Razer Chroma так же поддерживает систему «умного» освещения Philips Hue, позволяя создать в комнате геймера атмосферу полного погружения с возможностью настроить каждую отдельную лампу и полностью изменить привычное впечатление от игры.До настоящего момента подсветка устройств от различных производителей, будь то корпуса ПК, вентиляторы или материнские платы, не могла быть полностью синхронизирована, в отличие от устройств с поддержкой Razer Chroma.

Программа объединенных устройств Razer Chroma позволит партнерам, таким как MSI, NZXT, AMD, Thermaltake, Lian Li, Vertagear, Gigabyte, и Ducky получить доступ к протоколу подстветки Razer при помощи API и в один щелчок подключить Chroma на своих программных платформах.“Современные геймеры могут владеть несколькими устройствами с RGB-подсветкой, но при этом не получают полноценного эффекта погружения, так как их девайсы не «разговаривают» друг с другом,” – говорит Генеральный директор и сооснователь Razer Минь-Лян Тан. “Мы впервые открываем доступ к экосистеме Chroma для наших партнеров, чтобы исправить эту ситуацию во благо всех геймеров.”

С приходом Razer Chroma на устройства и компоненты от восьми различных производителей, геймеры получат абсолютную власть над синхронизацией световых эффектов, дажe если они принадлежат к различным брендам.Первые продукты от сторонних производителей начнут поддержку Razer Chroma в 4 квартале 2018 года.Для более подробной информации о Программе объединенных устройств Chroma посетите Razer на Computex 2018, Стенд L0003