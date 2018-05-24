Эксперты высоко оценили камеру HTC U12+...

Команда сайта DxOMark протестировали сдвоенную основную камеру только что представленного смартфона HTC U12+. Эксперты наградили новинку 103 баллами, что является вторым показателем в рейтинге. Лучше только тройная камера Huawei P20 Pro. За фотосъемку HTC U12+ получил 106 баллов, за видео – 95 баллов. По словам специалистов, тайваньский флагман может похвастаться лучшей среди всех смартфонов резкостью, хорошим динамическим диапазоном и шумоподавлением, которое не портит картинку. Также была отмечена работа автофокуса и оптическое зуммирование.

Напомним, что HTC U12+ оснастили 6-дюймовым Super LCD-дисплеем с разрешением 1440:2880 пикселей и соотношением сторон 18:9, двойной 8-Мп фронтальной камерой, двойной основной камерой с на 16 Мп (телефото) и 12 Мп (широкоугольная) UltraPixel 4, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятором на 3500 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0, разблокировкой по лицу, AR-стикерами, защитой от воды и пыли на уровне IP68, сенсорной кромкой сенсорной кромкой Edge Sense 2.0 и Android 8.0 Oreo с оболочкой Sense 10. Флагман появится в продаже в июне по цене 800 и 850 долларов в зависимости от версии.