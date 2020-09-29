Elephone R8 стоят адекватных денег

Довольно часто можно услышать от пользователей то, что им не подходят умные часы по той причине, что они не могут себе их позволить. Например, часто пользователи заявляют, что умные часы стоят под 500 долларов, если не дороже, а значит, нет смысла тратить на это свои деньги. Теперь в продажу поступили умные часы Elephone R8, которые стоят 39 долларов. Это достаточно доступный вариант, чтобы пользователь мог попробовать именно эти часы, особенно если учитывать, что они выглядят ровно так же, как устройство без умных функций. Просто производитель поставил несколько датчиков и связал смартфон с часами, чтобы вы могли получать полезную информацию. Ждем официального анонса у нас, но, конечно, никто не запрещает вам приобрести часы из интернета прямо сейчас.

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