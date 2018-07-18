Emporio Armani Connected выглядят шикарно

2018-07-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - Emporio Armani Connected; [69]
В последнее время умные часы делали в самой разной стилистике — кто-то делал экран прямоугольным, кто-то — квадратным или овальным. Однако, пользователю не всегда нужен такой экстравагантный аксессуар. Новинка под названием Emporio Armani Connected порадует вас умными функциями часов, но дизайн здесь от классического варианта. Это громадное преимущество в том случае, если вы ходите на работу в офис и здоровенные умные часы с разноцветными ремешками вам не подходят. Здесь есть и стильный дизайн, и целый перечень всевозможных функций и особенностей. За 295 долларов это прямо шикарный вариант на замену яблочным часам, которые выглядят странно и не очень вписываются в дресс-код многих компаний. Да и ценник здесь заметно ниже, что тоже не может не радовать. Стильный продукт получился.


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