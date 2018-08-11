Energizer Power Max P490 мощный смартфон

Габариты девайса: 12 × 65,8 × 139 мм при массе 139 граммов.Бюджетному аппарату достались две сдвоенные камеры (основная на 8 + 0,3 Мп и фронтальная на 5 + 0,3 Мп), а также дактилоскопический сканер и аккумулятор на 4000 мА/ч.В наличии всего 1 Гб ОЗУ и флэш-накопитель на 8 Гб (поддерживаются microSD-карты), модули Bluetooth 4.0 LE и Wi-Fi, порт Micro-USB 2.0, приемник GPS, аудио-разъем (3.5 мм), FM-тюнер.Здесь применен 4-ядерный (1.3 Ггц) чипсет MediaTek MT6580M и графика Mali-400. Разрешение сенсорного 4,95-дюймового экрана – 960 × 480 точек. О стоимости смартфона пока неизвестно.