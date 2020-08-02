Enermax запускает серию корпусов MarbleShell с красивой лицевой панелью

Enermax выпустила новую серию корпусов с уникальным дизайном лицевой панели. Два корпуса MarbleShell MS20 и MS30 очень похожи. Новинки имеют боковую панель из закаленного стекла.

MarbleShell MS20 поддерживает материнские платы размера m-ATX и mini-ITX. В то время как, корпус MS30 поддерживает материнские платы ATX, m-ATX и mini-ITX форм-фактора. Модели оснащаются встроенным концентратором ARGB. MarbleShell MS30 имеет три 120 мм установленных вентилятора с подсветкой.

Корпуса обеспечивают совместимость с радиаторами жидкостного охлаждения. Можно установить воздушный кулер высотой 164 мм (MS20) и 175 мм (MS30). Максимальная длина видеокарты составит 368 мм для корпуса MS20 и 375 мм для MS30.

Стоимость корпуса Enermax MarbleShell MS20 начинается от 60 долларов, а MarbleShell MS30 от 80 долларов.
Комментарии и отзывы Enermax MarbleShell
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