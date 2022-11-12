Энтузиасты собрали ПК на базе семи NVIDIA GeForce RTX 4090

В сети появилась достаточно интересная новость о том, что энтузиасты собрали стенд из семи видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090, которые суммарно потребляли мощность в 3000 Вт. Это примерно как сварочный аппарат, только видеокарты. И хотя эксперимент оказался достаточно банальным, некоторые интересные результаты пользователям всё же удалось получить. Например, энтузиасты в бенчмарках получили оценки, которые в семь раз выше, чем у одной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090. Это, конечно, логично — семь видеокарт в семь раз мощнее одной. Энергопотребление тоже оказалось более или менее понятным, так как каждая из видеокарт потребляла столько же, сколько и заявил производитель при пиковой нагрузке. Но есть и необычные данные, которые вам могут понравиться.

Специалисты отмечают, что такая установка могла бы приносить примерно по 90 долларов в сутки, если бы видеокарты были запущены полгода назад, когда майнинг был ещё на пике. Соответственно, даже при пиковой стоимости NVIDIA GeForce RTX 4090 в 2000 долларов за одну видеокарту такая установка окупила бы себя всего за 150 дней. Это, конечно, крайне поразительные цифры, так как после окупаемости установка приносила бы стабильно по 90 долларов в сутки — для этого даже не пришлось бы ничего делать. Другое дело, что сейчас даже одну NVIDIA GeForce RTX 4090 в свободном доступе найти почти невозможно, что уж говорить про семь видеокарт, плюс расходы на электроэнергию были бы просто космическими при 3000 Вт.
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