Эргономичная клавиатура Logitech ERGO K860 доступна в Китае

Logitech анонсировала новейшую эргономичную клавиатуру ERGO K860 в Китае.

Клавиатура подключается через канал Bluetooth 5.0 и 2,4 ГГц Wi-Fi, а также имеет изогнутую и раздельную конструкцию, которая обеспечивает лучшее положение для набора текста, меньшее напряжение и большую поддержку.

Наклонный дизайн должен снизить нагрузку на запястья и предплечья. Компания Logitech утверждает, что это было доказано снижением мышечной активности верхней трапециевидной мышцы. Клавиатура также имеет подушку для предплечий.

Эта подушка обеспечивает на 54% больше поддержки запястья и снижает сгибание запястья на 25%.

Еще одна особенность клавиатуры - наклонные ножки под упором для рук, которые приподнимают запястья при использовании клавиатуры в положении стоя. Ноги можно установить на 0 °, -4 ° и -7 °.

Клавиатуру можно купить за 153 доллара США.