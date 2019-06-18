Ericsson запатентовала суперсовременное решение от кражи смартфонов

За последние несколько лет производители добились больших успехов, чтобы воспрепятствовать краже смартфонов. Обычно это блокирующие механизмы, которые блокируют использование телефона кем-либо, кроме пользователя, либо с помощью биометрических сканеров, либо пароля. И если вор пытается перезагрузить ваше устройство, оно обычно становится кирпичом, который не активируется, если ваш личный пароль не введен при загрузке.

Компания Ericsson разработала и запатентовала высокотехнологичную противоугонную систему. Он называется «Адаптивное трение» и в настоящее время существует только на бумаге, поданной как запатентованная идея. Принцип основан на использовании несколько датчиков, чтобы поддерживать постоянную осведомленность о своей окружающие среде - будь то в кармане, на столе, в сумочке и так далее. Это будет сделано путем анализа данных с его микрофонов, датчика света, камеры и гироскопа. В случае обнаружения попытки взять его в руки карманнику или другому «неавторизованному» пользователю то гаджет начнет вибрировать на ультразвуковых частотах, что, по идее, должно сделать его очень скользким.

В патенте также утверждается, что эта же технология предусматривает более высокий коэффициент трения, что позволяет крепче держать гаджет, что также звучит довольно интересно.