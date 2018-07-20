Essential Phone будет обновлен до Android Q

В марте этого года смартфон Essential Phone обновили до Android Oreo, а сегодня стало известно о том, что аппарат получит и Android Q, когда она будет представлена. Подобное решение компании Essential вызывает уважение, ведь не каждый производитель возьмется за обновление полностью провалившегося смартфона.

Напомним, что представленный в прошлом году смартфон получил корпус из титана и керамики, 5,71-дюймовый дисплей с разрешением 2560:1312 пикселей, двойную камеру состоящую из двух 13-Мп сенсоров, чипсет Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, порт USB Type-C, сканер отпечатков пальцев, четыре микрофона с шумоподавлением, аккумулятор на 3040 мАч с поддержкой быстрой зарядки и поддержку NFC.