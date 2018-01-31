Essential Phone не получит Android 8.0 Oreo

Компания Essential, основанная одним из создателей Android Энди Рубином, объявила о том, что смартфон Essential Phone не обновится до Android 8.0 Oreo. Причиной тому стали обнаруженные в ходе его бета-тестирования проблемы со стабильностью. Однако владельцы этого премиального флагмана все же получат «печеньку». Через пару недель разработчики обещают релиз финальный версии 8.1, а пока доступна её бета-модификация.

Напомним, что представленный в прошлом году Essential Phone получил корпус из титана и керамики, 5,71-дюймовый дисплей с разрешением 2560:1312 пикселей, двойную камеру, состоящую из двух 13-Мп сенсоров, чипсет Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, порт USB Type-C, сканер отпечатков пальцев, четыре микрофона с шумоподавлением, аккумулятор на 3040 мАч с поддержкой быстрой зарядки и поддержку NFC.