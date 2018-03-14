Essential Phone обновили до Android Oreo

Компания Essential Products объявила о том, что смартфон Essential Phone начал получать финальную версию Android 8.1 Oreo. Отметим, что разработчики не стали выпускать обновление до Android 8.0 Oreo, сосредоточившись на версии 8.1. Напомним, что представленный в прошлом году смартфон получил корпус из титана и керамики, 5,71-дюймовый дисплей с разрешением 2560:1312 пикселей, двойную камеру состоящую из двух 13-Мп сенсоров, чипсет Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, порт USB Type-C, сканер отпечатков пальцев, четыре микрофона с шумоподавлением, аккумулятор на 3040 мАч с поддержкой быстрой зарядки и поддержку NFC.