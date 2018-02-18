Essential Phone получил три новые расцветки

2018-02-18, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Essential Phone; [76]
Компания Essential представила три новые расцветки для премиального смартфона Essential Phone: Ocean Depths (бирюзовый задник и золотистые торцы), Stellar Gray (матовый тёмно-серый задник и торцы) и Copper Black (глянцевый чёрный задник и медные торцы). Цена смартфона в лимитированных изданиях составит 599 долларов, что на 100 долларов дороже обычных Essential Phone.

Напомним, что представленный еще в мае прошлого года смартфон получил корпус из титана и керамики, 5,71-дюймовый дисплей с разрешением 2560:1312 пикселей, двойную камеру, состоящую из двух 13-Мп сенсоров, чипсет Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, порт USB Type-C, сканер отпечатков пальцев, четыре микрофона с шумоподавлением, аккумулятор на 3040 мАч с поддержкой быстрой зарядки и поддержку NFC.


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