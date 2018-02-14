Essential Phone продается ужасно

2018-02-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - Essential Phone; [111]
Разработчик мобильного телефона Essential Phone оказался в очень печальном положении - за полгода он смог продать только 90 тысяч своих мобильных телефонов. Это крайне мало, даже для столь новой компании на рынке. Пользователи боялись покупать смартфон за достаточно большие деньги, ведь никто о нем ничего не знал и говорить с уверенностью о качестве было проблематично. Потом были проблемы с переносом релиза, проблемы с покупкой устройств в магазинах. А когда гаджет все же вышел в продажу, то у пользователей буквально десяток проблем вскрылось, которые тоже поубавили пыл. Вот и получается, что неплохой смартфон с достаточно привлекательным дизайном и уже адекватной стоимостью никто не покупает и не будет покупать. Он просто никому не нужен, к большому сожалению. Второй версии, скорее всего, не будет.


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