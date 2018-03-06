Essential Phone со встроенной камерой

Вслед за Vivo APEX, компания Essential готовит второе поколение своего Phone с камерой, которая будет выдвигаться из корпуса. Это довольно интересное решение, которое давно крутилось на слуху, но никто не верил, что такое возможно. Теперь одна компания показала свой гаджет с такой камерой, Essential Phone второго поколения покажут с аналогичным решением, там другие компании подсмотрят и решат сделать аналогично. Год назад LG показала дисплей с соотношением 18:9, но никто не верил, что это подходящее соотношение для смартфона, а сегодня каждый второй гаджет с таким дисплеем продается. Решение с камерой позволит сделать экран на всю лицевую панель, что позволит уменьшить габариты при максимальной диагонали дисплея. Для многих такой вариант дизайна более привлекателен, чем современные решения.