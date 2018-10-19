Essential Products могут закрыть

Года два назад, когда Энди Рубин только-только заговорил о своей собственной компании по производству смартфонов, многие были уверены в его тотальном успехе. Легендарный разработчик, который приложил руку к созданию Android, просто не может не удивить потенциальных покупателей. Однако, проект Essential Products оказался провальным — смартфоны плохо продавались, компанию судили за массу разнообразных проколов, да и сам телефон оказался не очень интересным. Теперь появилась информация, что 30% команды проекта Essential Products пришлось уволить, так как затраты на содержание разработчиков слишком велики. Что можно создать в команде, где треть уходит из-за недостатка финансирования? Вероятно, вскоре этот проект будет закрыт окончательно и больше смартфонов этой компании мы не увидим.