Essential готовит второй смартфон

В компании Essential официально подтвердили слух о том, что будет второе поколение мобильных телефонов. На данный момент это лишь новость, которая не подкреплена ничем интересным, но компания действительно создает новый смартфон в этой линейке. Говорить об успехе первого поколения не приходится — компания продала настолько мало смартфонов, что даже грустно об этом писать. Плюс масса скандалов вокруг патентов и нерабочих устройств, плюс отсутствие возможности отремонтировать свой смартфон после падения. Это негативно сказалось на продажах новинки и можно с уверенностью говорить, что сейчас самое время делать что-то крутое, но аккуратно, чтобы не провалиться вновь. Будем надеяться, что у производителя все получится и он покажет хотя бы неплохой смартфон, про шедевр инженерной мысли говорить уже не будем.