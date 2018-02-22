Essential вновь вляпались в скандал

Компания Essential явно станет провалом этого года - даже HTC так с продажами на разочаровывает, как этот производитель. Только мы говорили о низких продажах Essential Phone, только вспоминали 1 из 10 баллов по пригодности к ремонту, как производитель подкинул еще масла в огонь - появилась информация, что под видом новых смартфонов компания продает восстановленные. Например, у вас дисплей выгорел или батарея вышла из строя - Essential забирает себе ваш гаджет, отдает вам новый, а поломанный ремонтирует и опять отправляет в продажу под видом нового. Это совсем не то, что хочет получить покупатель и уже сейчас в США подняли шумиху относительно этой новости. Будем следить за новостями, дабы быть в курсе событий. Вполне возможно, что Essential просто оклеветали и на самом деле все там хорошо. Хочется в это верить.