Eurocom представила мощнейший ноутбук серии Raptor X15

Компания Eurocom представила мощный и компактный ноутбук Raptor X15. Стоимость модели производитель не раскрывает.

Новинка оснащена экраном с диагональю 15,6 дюйма, а ее вес составляет 2,6 кг. При этом внутри стоит полноценный 16-ядерный десктопный процессор Core i9-12900K установленный на материнскую плату с разъемом LGA1700 на базе чипсета Intel H670 с поддержкой памяти DDR4-3200 МГц с объемом 64 ГБ. Комплектуется ноутбук видеокартой GeForce RTX 3070 Ti. Новинка поддерживает два твердотельных накопителя и один 2,5-дюймовый твердотельный накопитель или жесткий диск. Ноутбук оснащен проводным адаптером Gigabit Ethernet, беспроводным Wi-Fi и Bluetooth, стереодинамиками, клавиатурой с подсветкой, одним портом USB-A 2.0, тремя USB 3.2 Gen 2, одним USB-C 3.2 Gen 2, а также мини-разъемом. Видеоразъемы включают DP 1.4 и HDMI 2.0.