Eurocom представила модульный ноутбук с настольным процессором

Компания Eurocom официально принимает заказы на свой весьма производительный ноутбук Sky Z7 R2, который сам производитель называет «мобильным суперкомпьютером». Важно отметить, что данный ноутбук построен с модульными компонентами, которые позволяют производить модернизацию, выходящую за рамки обычных сценариев. То есть, помимо ОЗУ и хранилища, вы можете поменять центральный процессор, видеокарту и даже ЖК-панель дисплея. Изначально ноутбук Sky Z7 R2 основан на чипсете Intel Z590 для Rocket Lake с поддержкой процессоров класса настольных ПК, сокетом в данном случае выступает новейший LGA 1200. Здесь стоит уточнить, что когда поколение Alder Lake появится позже в этом году, он будет оборудовано новым сокетом LGA 1700, поэтому обновить процессор ноутбука до нового поколения уже не выйдет.

Также неясно, будут ли поддерживаться графические процессоры следующего поколения, когда бы они ни появлялись. Впрочем, Eurocom заявляет, что ноутбук оснащен обновляемыми графическими процессорами вплоть до GeForce RTX 3080 — этого предостаточно, чтобы пользоваться ноутбуком многие годы и даже не думать про апгрейд. Однако такая роскошь стоит дорого — ноутбук Sky Z7 R2 стоит от 3199 долларов и включает 17,3-дюймовый дисплей с частотой обновления 300 Гц, процессор Core i7 10700KF (Comet Lake, который использует тот же разъем LGA 1200, что и Rocket Lake), графический процессор GeForce RTX 3070, 16 ГБ памяти DDR4 и твердотельный накопитель Samsung 980 Pro емкостью 250 ГБ.
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