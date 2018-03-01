Эван Бласс опубликовал фото Huawei P20 Lite

Авторитетный искатель утечек Эван Блэсс, который несколько дней назад показал смартфон Huawei P20, сегодня опубликовал живое фото младшей версии флагмана – Huawei P20 Lite. Судя по всему, внешне аппарат будет отличаться от старшей версии отсутствием физической кнопки и расположением сканера отпечатков пальцев. Что до технических спецификаций, то аппарат получит фирменный процессор Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 3520 мАч, а также сдвоенную камеру Leica с 16-Мп датчиками изображения и гибридным зумом. Официальный анонс новых смартфонов Huawei состоится 27 марта в Париже.