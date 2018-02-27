Эван Бласс опубликовал живое фото Huawei P20

Авторитетный искатель утечек Эван Блэсс опубликовал на своей странице в Twitter живое фото смартфона Huawei P20, который еще не был представлен официально. Отметим, что аппарат на снимке повторяет дизайн Huawei P20, который засветился несколько дней назад в базе данных TENAA. Отметим физическую кнопку Home и экранные кнопки. Что до надписи Shirley вместо Huawei в левом нижнем углу задней панели, то это кодовое название модели. Напомним, что официальная презентация флагманских смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Plus запланирована на 27 марта в Париже.