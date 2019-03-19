Европейская версия Redmi 7 окажется дороже китайской

Авторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился подробностями европейского релиза бюджетного смартфона Redmi 7, который был представлен вчера. Как известно, в Китае версия на 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, оценена в 105 долларов, а вариант с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти обойдется в 120 долларов. Именно версия с 3 ГБ ОЗУ будет продаваться в Европе. Причем стоить она будет 150-160 евро, что составляет 170-180 долларов. То есть, разница в цене между европейским и китайским Redmi 7 окажется колоссальной. Старт европейских продаж, по словам инсайдера, случится в самое ближайшее время.

Новинку оснастили новым чипсетом Snapdragon 632, 6,26-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом и разрешением HD+, сдвоенной тыльной камерой на 12 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч, стеклом Gorilla Glass 5 и водоотталкивающим покрытием P2i. В Китае версия на 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 150 долларов. Также смартфон имеет 18-месячную гарантию.