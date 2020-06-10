Европейские Huawei P20 и P20 Pro обновили до Android 10

Компания Huawei выпустила стабильную версию прошивки EMUI 10 на базе Android 10 для европейских версий смартфонов Huawei P20, P20 Pro и Mate 10 Pro. При этом китайские пользователи смогли обновить свои гаджеты почти полгода назад. Новая версия фирменной оболочки EMUI 10 привносит главные нововведения Android 10: переработанный пользовательский интерфейс в журнальном стиле, полноэкранную жестовую систему управления и улучшенный тёмный режим.

Напомним, что Huawei P20 Pro оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2240:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, фирменным процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, тройной основной камерой Leica на 40 Мп+8 Мп+20 Мп с апертурой от f/1.6 до f/2.4, фронтальной камерой на 24 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge, сканером отпечатка пальцев в домашней кнопке, а также защитой от воды и пыли по стандарту IP67.