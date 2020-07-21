Европейские смартфоны Huawei P40 получили важное обновление

Компания Huawei выпустила очередное обновление для европейских версий смартфонов Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+, которое призвано улучшить работу фронтальной камеры. Апдейт под номером EMUI 10.1.0.147 имеет размер 832 МБ. Обновление добавляет три новых режима: Smart Eye Tracking, Super Night Portrait Mode и режим работы при слабом освещении. Первый режим помогает камере лучше фокусировать на глазах человека в кадре. Второй делает более качественные портреты с размытием заднего плана при плохом освещении. В третьем режиме фронтальная камера делает хорошие снимки при сложном освещении. Помимо этих нововведений, обновление несет в себе июльский патч безопасности Android.

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