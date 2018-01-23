Европейский LG G6 получит Android 8.0 Oreo до конца июня

Европейские пользователи прошлогоднего флагмана LG G6 получат обновление прошивки с операционной системой Android 8.0 Oreo до конца июня. Об этом говорится в итальянском аккаунте LG в Twitter. Если точнее, то в качестве даты релиза апдейта указывается «второй квартал 2018 года». Отметим, что в Китае бета-тестирование апдейта до Android 8.0 Oreo для LG G6 началось еще в декабре прошлого года. Более свежий флагман, LG V30, уже начал обновляться до «печеньки» в некоторых регионах, включая Южную Корею.