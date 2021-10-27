Европейский бренд выпустил TWS-наушники Adidas

Zound, шведская компания, производящая наушники под брендами Urbanears и Marshall, привносит в свою линейку наушников Adidas настоящую беспроводную аудиосистему. Сегодня бренд выпускает три TWS-модели наушников для людей, которые хотят выглядеть спортивно и стильно без ущерба для качества. Флагман — Z.N.E. 01 ANC, пара активных шумоподавляющих наушников со сменными ушными вкладышами и тонким трехполосным логотипом. Вы получите 20 часов автономной работы от одной зарядки, из них 4,5 часа в полностью автономном режиме и еще 15,5 часов зарядки от футляра. Стандартная модель без ANC, Z.N.E. 01, больше похожа на пару стандартных наушников TWS со стандартным логотипом Adidas, неловко выбитым сбоку.

В них нет нестандартных ушных вкладышей, но недостаток стиля и функций компенсируется временем автономной работы: 5 часов в каждом наушнике и еще 20 часов в самом футляре. Завершает трио модель FWD-02 Sport, пара удобных для бега наушников со сменными насадками и амбушюрами, а ещё тут есть датчик силы, чтобы вы могли управлять устройством в перчатках, и рейтинг IPX5 для защиты от пота и дождя. Они также проработают шесть часов в вашем ухе, а чехол для зарядки обеспечит дополнительные 19 часов работы, прежде чем вам нужно будет вернуться к розетке. Z.N.E. 01 и 01 ANC доступны для заказа сейчас по цене 189 и 99 долларов соответственно, в то время как FWD-02 Sport можно предварительно заказать сегодня за 169 долларов. Поставки в Россию обещают в ноябре.