Европейский бренд выпустил TWS-наушники Adidas

В них нет нестандартных ушных вкладышей, но недостаток стиля и функций компенсируется временем автономной работы: 5 часов в каждом наушнике и еще 20 часов в самом футляре. Завершает трио модель FWD-02 Sport, пара удобных для бега наушников со сменными насадками и амбушюрами, а ещё тут есть датчик силы, чтобы вы могли управлять устройством в перчатках, и рейтинг IPX5 для защиты от пота и дождя. Они также проработают шесть часов в вашем ухе, а чехол для зарядки обеспечит дополнительные 19 часов работы, прежде чем вам нужно будет вернуться к розетке. Z.N.E. 01 и 01 ANC доступны для заказа сейчас по цене 189 и 99 долларов соответственно, в то время как FWD-02 Sport можно предварительно заказать сегодня за 169 долларов. Поставки в Россию обещают в ноябре.