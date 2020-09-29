Exynos 2100 обеспечит производительность на частоте 2,91 ГГц

В сети появилась информация о начинке смартфона Galaxy S21 Plus. Флагман как ожидается, оснастят чипом Exynos 2100, а не Exynos 1000.

Exynos 2100 основан на 5 нм архитектуре и будет иметь кластер процессора 1 + 3 + 4, как Snapdragon 875, где одно большое ядро будет работать на максимальной частоте. По слухам, большим ядром будет Cortex-X1. Exynos 2100 оснащен графическим ядром ARM Mali-G78, по нему данных нет. Проведенные тесты говорят нам, что Exynos 2100 уступает по производительности чипу Snapdragon 875.

Так официальных данных от Samsung не было, трудно говорить о производительности данного чипа. Надеемся, что мы получим в ближайшее время информацию о SoC Exynos 2100.