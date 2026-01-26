Exynos 2600 показал очень высокую стабильность в тестах

Похоже, внедрение компанией Samsung передовых технологий в новом процессоре Exynos 2600 оказалось точным попаданием в цель, если судить по впечатляющей стабильности результатов в бенчмарках, которая фактически оставляет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в тени. Согласно агрегированным данным Geekbench 6 OpenCL, графический ускоритель Xclipse 960 в составе Exynos 2600 демонстрирует разброс всего 3,4% между минимальным и максимальным результатами. Это указывает на крайне высокий уровень стабильности, которого Snapdragon 8 Elite Gen 5 на данный момент достичь не смог. Более того, подавляющее большинство результатов сосредоточено на уровне выше 25000 баллов, тогда как показатели ниже 25000 встречаются в общей массе крайне редко.

Для тех, кто не в курсе, Exynos 2600 стал первым процессором Samsung, изготовленным по 2-нм техпроцессу Gate-All-Around. Это трехмерная архитектура транзисторов, которая обеспечивает лучший электростатический контроль и более низкое пороговое напряжение. Также процессор оснащён графикой Xclipse 960 — это первый GPU, использующий кастомную версию архитектуры AMD RDNA 4. Ранее уже появились данные о том, что смартфон с Exynos 2600 смог обойти по результатам Geekbench 6 OpenCL ноутбук Galaxy Book4 Edge на базе Snapdragon X Elite — процессора, который изначально можно было бы считать значительно более производительным. Вероятно, это позволит Samsung вырваться вперёд по продажам уже в этом финансовом году.