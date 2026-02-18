Nothing Phone (4a) Pro получит 144-Гц экран

В сети появились новые подробности о смартфонах Nothing Phone (4a) и Phone (4a) Pro, которые будут представлены уже 5 марта. Итак, младшую модель оснастят 8 ГБ или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим ускорителем Adreno 810, 50-Мп основной камерой, 6,8-дюймовым экраном с разрешением 1.5К и кадровой частотой 120 Гц, а также поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 50 Вт. Старшая модель будет отличаться 144-Гц дисплеем и более продвинутыми камерами. Ориентировочная цена смартфонов составляет 390 и 480 евро за базовые конфигурации. Это дороже, чем предыдущее поколение.