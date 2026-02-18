Nothing Phone (4a) Pro получит 144-Гц экран

В сети появились новые подробности о смартфонах Nothing Phone (4a) и Phone (4a) Pro, которые будут представлены уже 5 марта. Итак, младшую модель оснастят 8 ГБ или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим ускорителем Adreno 810, 50-Мп основной камерой, 6,8-дюймовым экраном с разрешением 1.5К и кадровой частотой 120 Гц, а также поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 50 Вт. Старшая модель будет отличаться 144-Гц дисплеем и более продвинутыми камерами. Ориентировочная цена смартфонов составляет 390 и 480 евро за базовые конфигурации. Это дороже, чем предыдущее поколение.

iQOO 15 Ultra показали на новых рендерах …
Компания iQOO продолжает делиться изображениями флагманского смартфона iQOO 15 Ultra, которые самым детал…
iPhone Fold будет даже дешевле некоторых конкурентов…
Apple, судя по всему, не собирается сдерживаться в вопросе цены iPhone Fold, поскольку первый складной см…
OPPO Reno 15 Pro Mini получит 200-Мп камеру …
Информатор Дебаян Рой поделился подробностями о смартфоне OPPO Reno 15 Pro Mini, который еще не был предс…
Red Magic 11 Pro+ снова лидер бенчмарка AnTuTu…
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых мощных флагманов под управлением операционной …
HUAWEI Enjoy 70X Premium Edition оценен в 265 долларов …
Компания HUAWEI пополнила ассортимент смартфонов моделью Enjoy 70X Premium Edition, которая основана на 7…
POCO X7 Pro возглавил рейтинг субфлагманов AnTuTu…
Компания AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых мощных субфлагманов под управлением операционной систем…
POCO M8 Pro 5G засветился в сети …
В базах данных IMEI и FCC обнаружились сведения о смартфоне POCO M8 Pro 5G, который еще не был представле…
HONOR Magic 8 Pro Air показали на фото …
Авторитетный информатор Ice Universe опубликовал первые живые фото смартфона HONOR Magic 8 Pro Air, котор…
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor