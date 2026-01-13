Galaxy S26 существенно прокачались в плане производительности

Если сравнить результаты, полученные несколько месяцев назад с использованием API Vulkan, с новыми данными, разница составляет 8%, что указывает на работу Samsung по оптимизации графического процессора Xclipse 960. Если ранее отставание от Snapdragon 8 Elite Gen 5 составляло заметные 21%, то обновлённые результаты Exynos 2600 сократили этот разрыв до 12%. При этом рост производительности был зафиксирован только в Vulkan-тестах графического процессора Xclipse 960, тогда как категория OpenCL в Geekbench 6 не показала никаких улучшений. Видимо, производитель работает над конкретным направлением, чтобы улучшить графику и предоставить пользователям наивысшую производительность на момент релиза флагманских смартфонов.