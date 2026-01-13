Galaxy S26 существенно прокачались в плане производительности

Сообщается, что презентация Samsung Galaxy Unpacked стартует 25 февраля, и с учётом того, что компания ещё в декабре анонсировала свой первый 2-нм GAA процессор Exynos 2600, у инженеров было достаточно времени, чтобы внести финальные доработки и добиться небольшого, но заметного прироста производительности. Например, довольно неожиданно общая графическая производительность выросла на 8%, а наибольший прирост был зафиксирован в тесте Particle Physics, где Exynos 2600 показал внушительное увеличение сразу на 61% по сравнению с предыдущим тестированием. Южнокорейское издание The Elec собрало воедино результаты Exynos 2600, начиная с первых тестов в Geekbench 6 и заканчивая актуальными показателями.

Если сравнить результаты, полученные несколько месяцев назад с использованием API Vulkan, с новыми данными, разница составляет 8%, что указывает на работу Samsung по оптимизации графического процессора Xclipse 960. Если ранее отставание от Snapdragon 8 Elite Gen 5 составляло заметные 21%, то обновлённые результаты Exynos 2600 сократили этот разрыв до 12%. При этом рост производительности был зафиксирован только в Vulkan-тестах графического процессора Xclipse 960, тогда как категория OpenCL в Geekbench 6 не показала никаких улучшений. Видимо, производитель работает над конкретным направлением, чтобы улучшить графику и предоставить пользователям наивысшую производительность на момент релиза флагманских смартфонов.