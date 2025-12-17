iPhone 18 Pro получит необычную фронтальную камеру

До выхода iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max по стандартному графику Apple остаётся меньше года, и сегодня появилась важная информация о форм-факторе будущих флагманов компании, а также любопытная деталь о грядущей бюджетной модели iPhone 17e. Согласно этим данным, Apple откажется от фирменного выреза Dynamic Island в форме таблетки, заменив его на отверстие под фронтальную камеру, расположенное в левом верхнем углу экрана. Кроме того, iPhone 18 Pro получит систему Face ID, встроенную под дисплей. Во всём остальном смартфон будет во многом напоминать iPhone 17 Pro. Также сообщается, что iPhone 18 Pro оснастят либо модемом C1X, либо новым модемом C2 в связке с сетевым чипом N1. Отдельно отмечается, что Apple планирует убрать сенсорную чувствительность и тактильную отдачу у кнопок базового iPhone 18.

Пока неясно, затронут ли эти изменения версии Pro, но эта информация перекликается с более ранним слухом от китайского инсайдера, который ещё в октябре утверждал, что Apple намерена отказаться от ёмкостного индукционного слоя в кнопке управления камерой у линейки iPhone 18, оставив только слой, реагирующий на нажатие. В то же время iPhone 17e, по слухам, получит модем серии C1 без использования чипа N1. Бюджетная модель Apple также должна поддерживать магнитную беспроводную зарядку. Но пока что это лишь предположения инсайдеров и как ситуация сложится на самом деле предсказать сложно. Всё же крупные компании могут менять планы ближе к релизу.
